В Сочи обманутая мошенниками пенсионерка рассказала о покушении на участника СВО

В Сочи женщина, которую обманули мошенники, рассказала правоохранительным органам о готовящемся покушении на российского военного. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Сочи Краснодарского края не допущено совершение диверсионно-террористического акта в отношении российского военнослужащего и членов его семьи, планировавшегося украинскими спецслужбами», – говорится в сообщении.

71-летняя женщина стала жертвой мошенников и лишилась сбережений. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ, пообещали «восстановить справедливость» и вернуть похищенное в обмен на оказание им помощи в изобличении якобы «предателя Родины». Пенсионерке было поручено изъять из тайника «устройство слежения» и разместить его под автомобилем объекта, на самом деле принадлежащем участнику специальной военной операции. Действуя по их указке, россиянка забрала содержимое из схрона, которое принесла к себе домой.

«Однако, по результатам общения со своими близкими, своевременно осознав преступный характер задания, позвонила на номер 112 и сообщила о своих контактах с «псевдосотрудниками», а также нахождении в настоящее время в ее квартире неизвестного предмета», – сообщили в ЦОМ.

Прибывшие на место взрывотехники обнаружили вместо «прибора для слежки» самодельное взрывное устройство массой 2 кг. Сразу были приняты меры безопасности, жильцов дома эвакуировали, взрывное устройство обезвредили, жертв среди населения не допущено.

«Стоит отметить, что своевременное обращение в правоохранительные органы позволило гражданке РФ избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления, а возможно, и сохранить собственную жизнь», – подчеркнули в ФСБ.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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