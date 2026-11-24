Спецслужбы предотвратили теракт в синагоге в Кисловодске

Спецслужбы предотвратили подрыв синагоги в Кисловодске. Организатор теракта намеревался сбежать в Сирию. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 19 ноября 2026 года в городе Кисловодске Ставропольского края пресечена подготовка террористического акта в отношении прихожан культового еврейского учреждения, планировавшегося гражданином РФ, 2004 года рождения, по указанию участников запрещенной на территории России международной террористической организации», – говорится в сообщении.

Подозреваемый под руководством зарубежного куратора провел разведку местности, определил время наибольшего скопления граждан, а также самостоятельно изготовил бомбу. Когда он направлялся к месту планируемого теракта, его задержали.

Во время обыска у террориста обнаружили взрывное устройство массой 3,5 кг, оснащенное поражающими элементами.

«В ходе допроса задержанный признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований», – добавили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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