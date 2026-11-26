Житель Жигулевска поджег электроподстанцию и стал фигурантом уголовного дела о теракте. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«По версии следствия, в ноябре 2026 года фигурант по заданию кураторов поджег электрическую подстанцию, расположенную в Ставропольском районе. После чего отправил видеоотчет куратору и скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении.

Оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Самара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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