В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые оправдывали терроризм и призывали к убийству военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Установлено, что подозреваемые, будучи участниками чатов антироссийской направленности в иностранном мессенджере Telegram, разместили комментарии, доступные для неограниченного круга лиц, в которых оправдывали террористическую деятельность спецслужб Украины и призывали к ее осуществлению на территории Российской Федерации, в том числе к убийству военнослужащих Минобороны РФ», – говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 205 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета).

Фигурантов заключили под стражу, добавили в УФСБ.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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