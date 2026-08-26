В Адыгее задержали местного жителя, планировавшего теракт на военном объекте

В Адыгее задержали местного жителя, который собирался устроить теракт на объекте Минобороны РФ по заданию украинских кураторов. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в г. Майкопе задержан местный житель, планировавший совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Мужчина действовал под кураторством украинского боевика, который является участником террористической организации. У подозреваемого изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи.

Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к террористическому акту.

Майкоп, Зоя Осколкова