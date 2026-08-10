Атака БПЛА на Нижнекамск: жертв уже 13, среди погибших – ребенок

Число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Нижнекамск увеличилось до 13. Среди жертв есть ребенок. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. По его словам, вражеские беспилотники били по промышленным объектам и жилому сектору.

Изначально власти сообщали, что при налете вражеских БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.

«Все службы продолжают работать в оперативном режиме. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, последствия атаки ликвидируются. Ситуацию держу на постоянном контроле», – написал Беляев в «Максе».

Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников рано утром в понедельник. Отмечалось, что дроны ударили по производственным и гражданским объектам. В Татарстане 10 августа объявлен траур по жертвам атаки ВСУ в Нижнекамске.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. «По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в городе Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали», – сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко

Как отметили в СК РФ, в очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания: на атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям.

Казань, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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