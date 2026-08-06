В Приморье трое подростков готовили теракт на объекте Росгвардии

В Приморском крае задержали троих подростков по делу о подготовке теракта на объекте Росгвардии по заданию украинской террористической организации. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Подростки из Находки и Владивостока по указанию кураторов занимались сбором информации о военнослужащих Росгвардии, участвовавших в специальной военной операции, для установки самодельных взрывных устройств, компоненты к которым они успели купить. Фигуранты собрали данные о местах жительства и работы участников СВО, используемых ими автомобилях и местах парковки, видеокамерах, установленных на их домах и других прилегающих зданиях. Кроме того, несовершеннолетние фотографировали и снимали на видео расположенные вблизи подъездов места, где можно было бы скрытно установить взрывные устройства для совершения теракта на одном из объектов Росгвардии.

Следственным отделом УФСБ по Приморскому краю возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

В ходе обысков дома у задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Фигуранты заключены под страну, они признали вину и активно сотрудничают со следствием.

Москва, Наталья Петрова