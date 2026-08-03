Атака БПЛА на пляж в Геленджике: число жертв выросло до 6, раненых уже 47

Количество погибших в результате атаки украинского беспилотника в курортном поселке Архипо-Осиповка, входящем в состав Геленджика, достигло шести человек, трое из них – дети. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадавших – 47 человек, уточнил глава города-курорта Алексей Богодистов. Как минимум 17 из пострадавших доставлены в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывается всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов уточнял, что четверо раненых, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии.

Глава Кубани назвал случившееся целенаправленным ударом киевского режима по мирному населению. По его словам, это циничный и бесчеловечный теракт, не имеющий оправдания. Кондратьев заверил, что власти окажут необходимую поддержку и помощь всем пострадавшим и семьям погибших.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник уточнил в своем Max-канале, что ВСУ нанесли удар беспилотником по пляжу. Ранее власти региона сообщали о падении обломков БПЛА в Архипо-Осиповке. Кондратьев заявлял, что «атака велась на гражданскую инфраструктуру».

Краснодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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