Ребенок и трое взрослых погибли при атаке дрона ВСУ в Геленджике

Число погибших при падении обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповке в Геленджике увеличилось до четырех, в их числе трое взрослых и ребенок. Такие данные приводит оперативный штаб Краснодарского края.

По уточненной информации, пострадали 10 человек, среди них двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Обновлено. Как сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, число пострадавших от атаки БПЛА в Геленджике достигло 17, среди них двое детей. Все они госпитализированы. Четверо пострадавших, включая двух детей, в тяжелом состоянии.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на место направлена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара, добавили в оперштабе.

Глава региона ранее сообщил, что ВСУ вели атаку на гражданскую инфраструктуру. Он поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Краснодар, Наталья Петрова