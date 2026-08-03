В Геленджике после атаки БПЛА погибли три человека, еще 13 ранены

В Геленджике из-за падения обломков БПЛА погибли три человека. Пострадали 13 человек, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Max-канале.

Трагедия произошла в куротном селе Архипо-Осиповка, которое входит в состав Геленджика. Как отметил глава региона, данные о количестве погибших – предварительные. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинаская помощь.

Кондратьев подчеркнул, что воздушная атака ВСУ велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения фрагментов дронов работают оперативные и специальные службы. Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Утром в понедельник в Геленджике объявляли угрозу атаки БПЛА. Судя по сообщению главы города-курорта в «Максе», режим беспилотной опасности действовал порядка 10 минут.

Краснодар, Наталья Петрова