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Полиция задержала 19-летнего москвича за поджоги на железной дороге

19-летнего жителя столицы задержали за поджог шкафов с оборудованием на железной дороге. Юноша решился на теракт за 90 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Ночью диспетчер одного из пригородных перевозчиков сообщил о возгорании двух релейных и одного батарейного шкафов на 12-м километре перегона Варшавская – Чертаново. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что причиной стал поджог. Огонь потушили, в результате один технологический объект выгорел полностью, еще два обгорели снаружи.

Полицейские задержали подозреваемого 19-летнего жителя Москвы. По данным следствия, неизвестный связался с ним в мессенджере и предложил 90 тысяч рублей за теракт на железной дороге. Молодой человек по указанию куратора облил оборудование легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, свои действия он снимал на видео, но денег так и не получил.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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