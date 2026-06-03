Семь человек погибли при ударе БПЛА по автобусу Москва – Симферополь

Украинские вооруженные формирования ранним утром 3 июня атаковали ударным беспилотником рейсовый автобус Москва – Симферополь в городе Енакиево. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его данным, предварительно, погибли семь мирных граждан, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», – написал Пушилин в своем канале в «Максе». Он назвал случившееся «очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии» со стороны киевского режима.

Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по рейсовому автобусу, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему», – отметила Петренко.

Донецк, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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