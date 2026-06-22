ФСБ задержала двух человек, готовивших подрыв поезда с топливом в Подмосковье

В Московском регионе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта на железной дороге в Подмосковье.

По данным спецслужбы, злоумышленники по заданию украинских спецслужб изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами.

Задержанные успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва, уточняется в сообщении Центра общественных связей ФСБ, которое приводит ТАСС.

В настоящее время задержанные дают признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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