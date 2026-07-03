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Сотрудники ФСБ задержали готовившего теракт в Пятигорске

В Пятигорске задержали выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который планировал совершить теракт. Преступник надеялся скрыться в Сирии и примкнуть к международной террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что злоумышленник по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края», – говорится в сообщении.

Преступник провел фотосъемку объекта, а затем приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. «После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО», – добавили в ЦОС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации признанной террористической на территории РФ) УК РФ.

Пятигорск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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