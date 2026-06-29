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Спецслужбы предотвратили нападение на синагогу в Ярославле

В Ярославле задержали россиянина, который планировал устроить теракт в синагоге, а затем хотел скрыться в Сирии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства», – говорится в сообщении.

Злоумышленник собирался скрыться в Сирии после совершения преступления и примкнуть к международной террористической организации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ) УК РФ.

Ярославль, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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