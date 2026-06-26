В Дагестане задержали главу крупнейшего сообщества по вербовке подростков для терактов

В Дагестане задержали подростка, который создал и администрировал международное сетевое сообщество приверженцев терроризма. Его последователи совершали диверсии и теракты в России и за рубежом. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и СК России в Республике Дагестан задержан несовершеннолетний гражданин РФ, являющийся создателем и администратором крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев признанных на территории России террористических организаций», – говорится в сообщении.

Основной целью сообщества была вербовка российских подростков для совершения вооруженных нападений. «Задержанный обучал завербованных радикалов тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и применению мер конспирации», – отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, подозреваемый причастен к не менее чем 15 преступлениям террористической направленности в 10 российских регионах. Установлено, что участники сообщества совершали преступления и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах. «У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций», – сообщили следователи.

В ФСБ выяснили, что деятельность фигуранта финансировали и координировали украинские спецслужбы. Участие в ней принимали не менее трех граждан Украины.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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