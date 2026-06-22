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Житель Забайкальского края задержан за оправдание терроризма

В Забайкальском крае задержали местного жителя, который публично оправдывал деятельность террористических организаций. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность 44-летнего мужчины, причастного к публичному оправданию терроризма в сети», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, злоумышленник был активным участником антироссийских сообществ в мессенджере Telegram и публиковал материалы, оправдывающие деятельность организаций, признанных террористическими на территории РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в интернете»). Отмечается, что фигурант дал признательные показания.

Чита, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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