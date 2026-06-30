В Монако совершен первый в истории страны теракт

В Монако совершен теракт, в результате которого пострадали три человека. Это первое подобное преступление в истории страны.

Взрыв произошел 29 июня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который оставил рюкзак у входа в здание в момент, когда внутрь заходили другие люди. Три человека получили различные травмы.

Украинские СМИ сообщают, что среди пострадавших может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Князь Монако Альбер II выступил с осуждение произошедшего. «Преступный взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всех жителей княжества», – говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице княжеского дворца в соцсети. Альбер II выразил сочувствие пострадавшим, а также высоко оценил работу служб общественной безопасности.

Монако, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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