19-летнего жителя Донецка задержали за призывы к терроризму

В Донецкой Народной Республике задержали 19-летнего жителя, который оправдывал деятельность террористов. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, молодой человек публиковал в мессенджерах комментарии, в которых оправдывал деятельность одного из украинских террористических формирований, а также призывал к совершению терактов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Донецк, Зоя Осколкова

