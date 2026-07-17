Студенты-иностранцы устроили поджог на Московской железной дороге

Полицейские задержали двух студентов-иностранцев, которые устроили поджог на Московской железной дороге. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возгорание произошло в двух релейных шкафах на одном из перегонов Павелецкого направления МЖД. Прибывшие на место правоохранители установили, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Было возбуждено уголовное дело на статье 205 УК РФ (теракт).

«Задержаны двое подозреваемых. Они оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов», – написала Волк в «Макс».

Выяснилось, что неизвестные в мессенджере пообещали студентам 300 долларов. Все преступные действия они фиксировали на видео. Фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Москва, Зоя Осколкова

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