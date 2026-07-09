В Москве сорвали покушение на высокопоставленного военного

В Москве спецслужбы предотвратили спланированный Киевом теракт, жертвой которого должен был стать высокопоставленный военнослужащий Минобороны РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Сорвана задуманная украинскими спецслужбами и их западными кураторами попытка совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России. «Так, в городе Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России», – отметили в спецслужбе.

Правоохранители задержали россиянку, которая была завербована разведкой Украины два года назад. Женщина собирала сведения о местонахождении «объектов террористических устремлений противника» в Москве и Санкт-Петербурге.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене. «Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

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