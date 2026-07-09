На Кубани задержали мужчину, причастного к серии покушений на военных

В Краснодаре задержали мужчину, который готовил покушение на высокопоставленного военного в Москве. Это один из серии терактов, предотвращенных ФСБ РФ.

«В Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины», – сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным силовиков, задержанный ранее имел судимости за кражу и разбой в России, а после освобождения переехал на Украину. В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования его жены мужчину завербовали украинские спецслужбы, после чего он прошел стрелковую и взрывную подготовку и вернулся в РФ транзитом через Молдавию и Армению.

Фигурант снял квартиру в Москве, установил скрытые видеокамеры для слежки за высокопоставленным военным и приобрел средства маскировки. После установления графика передвижения цели планировалось совершить теракт с помощью оснащенного взрывчаткой дрона в момент входа военнослужащего в подъезд дома.

«В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 205 («покушение на террористический акт») УК РФ», – добавили в ЦОС.

Этот случай относится к беспрецедентной по масштабу серии диверсий и терактов с использованием беспилотников, которую украинские спецслужбы при участии западных кураторов планировали совершить на объектах военной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и против российских военнослужащих.

Ранее сообщалось о задержании в Москве женщины, которая готовила покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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