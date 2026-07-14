В России вдвое выросло число подростков, которых вовлекли в террористическую деятельность

Ро итогам первого полугодия в России более чем в два раза выросло количество подростков, который в результате вербовки совершили террористические преступления. Об этом говорится в заявлении Совета безопасности (СБ) РФ.

«В результате вербовочных мероприятий, а также применения методов социальной инженерии, осуществляемых преимущественно посредством сети Интернет, в январе-июне 2026 года в 2,2 раза увеличилось количество подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в 1,4 раза – экстремистской направленности», – уточнили в Совбезе.

Так, согласно данным СБ, за первые шесть месяцев текущего года выявлено 11,4 тыс. человек, преступивших уголовный закон в возрасте до 18 лет, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлого года. В то же время более чем на три четверти (с 233 до 415, +78,1%) увеличилось количество несовершеннолетних, входивших в составы организованных групп и преступных сообществ.

По данным МВД России, в 2025/2026 учебном году (с сентября 2025 года по май 2026-го) совершено 26 таких вооруженных нападений в образовательных учреждениях, 21 из них – в течение текущего года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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