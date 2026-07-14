ФСБ: заминированные дроны привезли в Москву из Словакии в грузе испанской плитки

Федеральная служба безопасности сообщили о предотвращении серии терактов с использованием беспилотников. Диверсии готовились Киевом, в этот раз целью стало стратегическое предприятие в Московской области.

«В результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов на объектах военной инфраструктуры, одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России», – сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как установили правоохранители, начиненные взрывчаткой FPV-дроны спрятали в грузе испанской керамической плитки. Средства поражения следовали по маршруту Братислава – Седльце – Брест – Московская область. Отмечается, что беспилотники были оснащены системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы.

Первичная настройка и сборка БПЛА проводились в Киеве. Взрывоопасный груз разместили в арендованном ангаре рядом с объектом посягательства. Приемкой товара занимался гражданин России, завербованный противником. Кроме того, помещение к запуску подготовили два гражданина Молдавии, которые позже покинули территорию России. Другой россиянин собрал и активировал дроны, настроил канал связи с зарубежными операторами и ожидал группу эвакуации. После запуска беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ.

Отмечается, что один подозреваемый был задержан и дал признательные показания, его пособник, осуществлявший приемку груза, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем.

В ведомстве также сообщили о причастности к организации теракта и руководству пособниками гражданина Украины и США Альберта Васильева (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ), известного как рэпер с псевдонимом Киевстонер.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

Москва, Зоя Осколкова

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