Спецслужбы предотвратили теракт в отношении участника СВО

В Ставропольском крае предотвращен теракт в отношении участника специальной военной операции (СВО), капитана запаса ВС РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1977 года рождения, причастного к подготовке террористического акта в отношении участника специальной военной операции. <...> Задержанный дает признательные показания», – говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что злоумышленник собирался взорвать автомобиль военнослужащего. Преступление курировалось сотрудниками украинских спецслужб, с которыми мужчина самостоятельно и инициативно установил контакт. С тех пор он лично вел слежку за своей целью, а также изготовил взрывное устройство.

Подозреваемого удалось задержать при попытке совершения преступления. Помимо самодельной бомбы у него оказалось средство связи, где содержалась переписка с заказчиками.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), также проводится проверка по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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