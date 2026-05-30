российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани задержали двух планировавших теракт местных жителей

В Краснодарском крае задержали двух местных жителей, которые планировали совершить теракт в административном здании. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, 18-летний житель Туапсе вступил в переписку с участником террористической организации, запрещенной в России. Куратор предложил ему за вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов изготовить бомбу и передать его через закладку для дальнейшего совершения теракта.

Юноша привлек к подготовке своего 17-летнего приятеля. Вместе они провели разведку и передали куратору фото и видео объекта, расположение камер и иных элементов охраны. На криптовалютный кошелек одного из фигурантов организатор перевел 30 долларов.

18-летний подозреваемый изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв административного здания с большим количеством людей. Довести свой преступный умысел обвиняемые не смогли и были задержаны правоохранителями.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Терроризм

ФСБ сорвала теракт на прибывшем из Бельгии в Россию заминированном газовозе / До четырех возросло число жертв атаки ВСУ на Рязанскую область, возбуждено дело о теракте / На Кубани задержали вербовщиков террористической ячейки / В Колумбии 14 человек погибли в результате теракта / ФСБ сорвала покушение на руководителей Роскомнадзора по заданию Украины / В Москве задержали террориста, планировавшего подрыв объекта Минобороны / Гражданка Германии готовила теракт в Пятигорске по заданию Киева / В Крыму задержали двух террористов с бомбой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,