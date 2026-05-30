На Кубани задержали двух планировавших теракт местных жителей

В Краснодарском крае задержали двух местных жителей, которые планировали совершить теракт в административном здании. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, 18-летний житель Туапсе вступил в переписку с участником террористической организации, запрещенной в России. Куратор предложил ему за вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов изготовить бомбу и передать его через закладку для дальнейшего совершения теракта.

Юноша привлек к подготовке своего 17-летнего приятеля. Вместе они провели разведку и передали куратору фото и видео объекта, расположение камер и иных элементов охраны. На криптовалютный кошелек одного из фигурантов организатор перевел 30 долларов.

18-летний подозреваемый изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был осуществить подрыв административного здания с большим количеством людей. Довести свой преступный умысел обвиняемые не смогли и были задержаны правоохранителями.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

