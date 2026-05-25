ФСБ сорвала теракт на прибывшем из Бельгии в Россию заминированном газовозе

Силовики предотвратили теракт на прибывшем из Бельгии в Ленинградскую область заминированном газовозе. Об этом сообщили в Центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, судно «Аррхениус» прибыло из бельгийского порта Антверпен в порт Усть-Луга для загрузки, после чего должно было проследовать в турецкий порт Самсун. В ходе осмотра подводной части корпуса судна водолазы обнаружили «посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения и имеющие признаки взрывных устройств», отметили в ФСБ. Ими оказались морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО, уточнили в Следственном комитете РФ. Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с Минобороны и Росгвардией они были обезврежены. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению.

По данным ФСБ, масса взрывчатки в каждой морской мине, установленной на газовозе, составляла около 7 кг. Количество обнаруженных мин не уточняется.

В СК также уточнили, что судно прибыло из Бельгии в порт Усть-Луга 20 мая с задержкой в несколько дней от планируемой даты. «В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой в бельгийском порту «Антверпен» судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта», – сообщили в ФСБ.

По оценке экспертов, установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах, добавили в спецслужбе. Капитан газовоза на опубликованном ЦОС ФСБ видео говорит, что судно нигде по маршруту не останавливалось.

Москва, Наталья Петрова

