В Москве задержали террориста, планировавшего подрыв объекта Минобороны

В Москве задержали россиянина, который планировал совершить теракт в интересах украинских организаций. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Москве задержан гражданин России, 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов Министерства обороны РФ», – говорится в сообщении.
В спецслужбе добавили, что подозреваемый сам вышел на контракт с украинскими боевиками, после чего прибыл в столицу для организации и совершения теракта.
У фигуранта изъят смартфон, через который он поддерживал связь с куратором.
Москва, Зоя Осколкова
