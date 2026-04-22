В Москве задержали террориста, планировавшего подрыв объекта Минобороны

В Москве задержали россиянина, который планировал совершить теракт в интересах украинских организаций. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Москве задержан гражданин России, 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов Министерства обороны РФ», – говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что подозреваемый сам вышел на контракт с украинскими боевиками, после чего прибыл в столицу для организации и совершения теракта.

У фигуранта изъят смартфон, через который он поддерживал связь с куратором.

Москва, Зоя Осколкова

