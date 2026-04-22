российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 апреля 2026, 10:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Москве задержали террориста, планировавшего подрыв объекта Минобороны

В Москве задержали россиянина, который планировал совершить теракт в интересах украинских организаций. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Москве задержан гражданин России, 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов Министерства обороны РФ», – говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что подозреваемый сам вышел на контракт с украинскими боевиками, после чего прибыл в столицу для организации и совершения теракта.

У фигуранта изъят смартфон, через который он поддерживал связь с куратором.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Терроризм

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,