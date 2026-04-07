Все новости Нового Дня

Вторник, 7 апреля 2026, 09:32 мск

«Чеченская Республика Ичкерия»* признана в РФ террористической организацией

В России признали «Чеченскую республику Ичкерию»* (ЧРИ*) террористической организацией. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«На основании собранных Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РФ доказательств Шейх-Мансуровским районным судом г. Грозного Чеченской Республики вынесено решение о признании террористической и запрете деятельности на территории России организации «Чеченская Республика Ичкерия»* (далее – «ЧРИ»*) и 29 ее подразделений в 14 европейских странах», – говорится в сообщении.

По данным российской спецслужбы, члены ЧРИ* воюют против России на стороне киевского режима, они участвовали в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях, убивали российских военных и мирных жителей.

«В этой связи ФСБ России обращает внимание граждан на то, что все лица, причастные к деятельности данной террористической организации и оказывающие ей содействие, будут установлены и в соответствии с российским законодательством привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного», – добавили в ЦОС.

* Запрещенная в России террористическая организация

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Чечня

Кавказ, Юг России, Общество, Россия, Боевики на Северном Кавказе, Терроризм, Чечня,