В Чечне погиб полицейский, пострадавший при нападении на пост ДПС

В Чечне погиб один из пострадавших при нападении на пост ДПС полицейских. Возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, примерно в 21 час в городе Ачхой-Мартан местный житель с применением ножа совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, – сообщили в региональном управлении СКР. – В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. От полученного ножевого ранения один полицейский скончался».

Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Его мотивы устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства совершенного преступления», – добавили в СК.

Грозный, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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