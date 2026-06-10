В Чечне два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП

В Чечне сотрудники МЧС попали в аварию. По предварительным данным, два человека погибли, еще четверо получили различные травмы.

ДТП произошло у депо пожарной части в Грозном. Водитель автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в здание.

В результате пострадали шесть сотрудников, двое из них получили смертельные травмы, четверых госпитализировали. Врачи оценивают состояние двоих как тяжелое, еще двое в средней степени тяжести.

Грозном, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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