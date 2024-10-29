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«Они нас «укусили», мы их уничтожим»: Кадыров пообещал возмездие за атаку на университет спецназа

Архив. Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявило о неминуемом возмездии за удар беспилотником по Российскому университету спецназа. «Они нас «укусили», мы их уничтожим», – заявил он журналистам.

«Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», – подчеркнул глава Чечни, говоря об ответных мерах на атаку.

Ранее Кадыров сообщал об атаке беспилотного летательного аппарата на Российский университет спецназа в Чечне. По его словам, загорелась крыша пустующего здания. «Жертв и пострадавших нет», – написал глава республики в своем телеграм-канале.

Грозный, Светлана Антонова

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