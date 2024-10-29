Дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне

Беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате возник пожар. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.

Пожар удалось оперативно потушить. «Жертв и пострадавших нет», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Проводится расследование. «Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», – добавил глава Чечни.

Грозный, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube