российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 октября 2024, 11:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне

Беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате возник пожар. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.

Пожар удалось оперативно потушить. «Жертв и пострадавших нет», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Проводится расследование. «Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», – добавил глава Чечни.

Грозный, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Чечня

При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей / Назревает громкий скандал: Кадыров считает «инквизицией» ужесточение миграционного законодательства / Путин прилетел в Чечню / «Наглый» рейдерский захват: Кадыров вмешался в скандал вокруг Wildberries и Russ Outdoor / Кадыров: Мечта – посадить Зеленского* в подвал в Чечне / Кадыров сообщил о назначении сына и зятя министрами Чеченской республики / Командир «Ахмата» Апты Алаудинов назначен замначальником ГУ МО по военно-политической работе / «Герой нашего времени»: Апти Алаудинов командир и управленец современной России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Чечня,