Дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне

Беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате возник пожар. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в результате беспилотной атаки с воздуха загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.
Пожар удалось оперативно потушить. «Жертв и пострадавших нет», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Проводится расследование. «Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», – добавил глава Чечни.
Грозный, Зоя Осколкова
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