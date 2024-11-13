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Среда, 13 ноября 2024, 11:27 мск

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В Чечне уволили директоров 11 школ после внеплановой аттестации

В Чечне директора 11 школ лишились своих должностей по итогам внеплановой аттестации. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«В своем докладе об итогах внеплановой аттестации руководителей общеобразовательных организаций ЧР первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР – министр Хадижа Кадырова рассказала, что выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров освобождены от занимаемых должностей», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кроме того, не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования. Глава Чечни поручил обратить особое внимание на назначение руководителей школ и чиновников сферы образования.

Кадыров также указал на необходимость усиления контроля за детьми, которые прогуливают уроки, и доведения этого обстоятельства до их родителей, чтобы они принимали меры.

Грозный, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Чечня

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