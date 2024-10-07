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Назревает громкий скандал: Кадыров считает «инквизицией» ужесточение миграционного законодательства

Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров критически высказался об ужесточении миграционного законодательства в России. «Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами», – заявил он.

«Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причём в последнее время мероприятия эти проводятся очень жёстко», – подчеркнул Кадыров в своем телеграм-канале.

По его мнению, обсуждаемую проблему массовым выдворением граждан других стран не решить. «Да и возникла эта проблема не по вине приезжих людей. Здесь корень в причине безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы. Вот только не было практически никакого контроля», – пояснил глава Чечни.

«В любом случае, разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, напротив, только усугубим ситуацию. Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере. Но никак не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран. Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями», – полагает Кадыров.

В этой связи глава Чечни призвал «оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса». «Главное – понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно. Ладно, прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток, но ведь завтра приедут другие уже из других государств, и кто даст гарантии, что они будут лучше?» – пояснил свою позицию Кадыров.

Грозный, Елена Володина

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Метки / Нелегальная миграция

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