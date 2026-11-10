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Тысячи мигрантов не получили денег за добровольный выезд из ЕС

Фото: Freepik

Тысячи мигрантов, покинувших Евросоюз в рамках программы по добровольному переселению, не получили обещанных выплат при возвращении на родину. Об этом говорится в расследовании EUobserver.

В 2025 году европейское пограничное агентство Frontex потратило на программу реинтеграции 76 млн евро. При этом до сих пор не разработан официальный механизм рассмотрения жалоб мигрантов, не получивших обещанную поддержку.

В рамках программы мигрантам, согласившимся на возвращение, предусматривается помощь на первое время после прибытия, включая жилье, медицинские услуги и поддержку трудоустройства. По данным расследования, около 40% из 8646 сирийцев, возвращенных из ЕС в Сирию с марта 2025 по апрель 2026 года, не получили помощи по программе, несмотря на расходы агентства в размере 7,1 млн евро на возвращение этой группы.

«Программа столкнулась с возможными нарушениями законодательства, обещанная финансовая помощь не доходила до получателей, предпринимались попытки ограничить прозрачность», – пишет издание со ссылкой на внутренние документы европейского пограничного агентства Frontex.

Более того, бюджет, выделенный на переселение, был исчерпан досрочно. В октябре Frontex приостановило программу, а Еврокомиссия теперь ищет еще 50 млн евро для покрытия дефицита. В то же время Брюссель собирается расширить полномочия агентства в рамках ужесточения миграционной политики ЕС, включая организацию возвращения мигрантов между третьими странами.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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