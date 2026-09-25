российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Евросоюз готовит новое ужесточение миграционных правил

Европейские страны намерены ужесточить миграционное законодательство. В частности, ЕС собирается упростить лишение статуса защиты и последующее выдворение в отдельных случаях.

Министры 18 стран, включая государства ЕС и не входящую в союз Великобританию, соберутся в субботу в Мюнхене. По итогам встречи они собираются предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению недавно вступивших в силу миграционных правил.

«Страны рассмотрят возможность упрощения процедур предоставления убежища и облегчения лишения статуса защиты в определенных случаях, в том числе в отношении лиц, совершивших серьезные преступления, с их последующим выдворением», – пишет Euractiv со ссылкой на документ предстоящей встречи.

Предложения напрямую не касаются порядка временной защиты украинцев, поскольку для них сейчас действует отдельный механизм ЕС, продленный до марта 2028 года. Однако Евросоюз уже готовится к постепенному выходу из специального режима: украинцам, соответствующим установленным требованиям, предлагается переходить на обычные основания проживания.

Кроме того, обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов при рассмотрении заявлений об убежище и расширение европейской базы данных мигрантов.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Нелегальная миграция

Десятки возведенных мигрантами построек сгорели в испанской Сеуте / Из России выдворили почти 73 тысячи мигрантов за полгода / Путин поручил провести работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни в России / В британском порту протестующих против мигрантов пришлось разгонять перцовым газом / Финляндия вслед за Италией призвала исключить Испанию из Шенгена / Испания направляет армию в Северную Африку из-за прорыва границы мигрантами / Саратовские пограничники задержали грузовик с нелегалами / Из России за полгода выдворили почти 44 тысяч мигрантов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Европа, Нелегальная миграция,