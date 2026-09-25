Евросоюз готовит новое ужесточение миграционных правил

Европейские страны намерены ужесточить миграционное законодательство. В частности, ЕС собирается упростить лишение статуса защиты и последующее выдворение в отдельных случаях.

Министры 18 стран, включая государства ЕС и не входящую в союз Великобританию, соберутся в субботу в Мюнхене. По итогам встречи они собираются предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению недавно вступивших в силу миграционных правил.

«Страны рассмотрят возможность упрощения процедур предоставления убежища и облегчения лишения статуса защиты в определенных случаях, в том числе в отношении лиц, совершивших серьезные преступления, с их последующим выдворением», – пишет Euractiv со ссылкой на документ предстоящей встречи.

Предложения напрямую не касаются порядка временной защиты украинцев, поскольку для них сейчас действует отдельный механизм ЕС, продленный до марта 2028 года. Однако Евросоюз уже готовится к постепенному выходу из специального режима: украинцам, соответствующим установленным требованиям, предлагается переходить на обычные основания проживания.

Кроме того, обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов при рассмотрении заявлений об убежище и расширение европейской базы данных мигрантов.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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