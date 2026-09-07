В британском порту протестующих против мигрантов пришлось разгонять перцовым газом

В Великобритании местные жители собрались в порту, чтобы предотвратить прибытие мигрантов. Правоохранителям пришлось применить силу.

Как сообщает The Telegraph, около 500 протестующих собрались у яхтенной пристани в Истни в британском Портсмуте. Они попытались помешать прибытию лодки, перевозившей около 140 мигрантов.

Для разгона толпы полицейские применили щиты и перцовый спрей. Несмотря на действия правоохранителей, демонстранты прорвали оцепление и проникли на территорию пристани.

Участники акции утверждают, что не хотят размещения мигрантов в Хэмпшире, и просят власти закрыть возможность высадки пересекающих Ла-Манш лодок с нелегалами.

Лондон, Зоя Осколкова