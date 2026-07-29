Саратовские пограничники задержали грузовик с нелегалами

В Саратовской области иностранцы пытались нелегально пересечь границу на грузовике. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Фуру остановили на территории приграничного Озинского района. Поводом послужила оперативная информация и сведения, полученные от пограничников Казахстана. Отмечается, что транспортное средство было маркировано средствами таможенной идентификации.
«В процессе досмотра в прицепе грузовика выявлены двенадцать граждан республик центрально-азиатского региона, въезд которым в РФ запрещен», – говорится в сообщении.
Выяснилось, что водители обязались перевезти нелегалов за вознаграждение. Людей разместили среди груза.
В отношении водителей возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), а в отношении мигрантов – о незаконном пересечении госграницы.
Саратов, Зоя Осколкова
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