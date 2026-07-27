Из России за полгода выдворили почти 44 тысяч мигрантов

С января по июнь 2026 года 43,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства были выдворены из России. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Этот показатель на 65,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости». Тогда из России выслали 26,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Федеральная служба судебных приставов сообщала, что в 2025 году из России за нарушение законодательства были депортированы более 60 тысяч мигрантов.

Совет Федерации на прошлой неделе одобрил закон о расширении перечня правонарушений, совершение которых иностранцами может стать основанием для их депортации из России. Их число выросло с 22 до 45. Процедура выдворения будет применяться за нарушение общественного порядка, неповиновение сотрудникам погранслужбы, дискриминацию, а также распространение в Сети информации, которая унижает человеческое достоинство.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube