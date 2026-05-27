В России ужесточили правила медосвидетельствования мигрантов

В России ужесточили правила медицинского освидетельствования мигрантов для обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответствующие поправки в законы приняла Госдума.

Так одна из инициатив предусматривает сокращение срока прохождения медицинского освидетельствования иностранцами с 90 до 30 дней со дня въезда. За уклонение от прохождения медосвидетельствования будет грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Кроме того, уполномоченные организации будут обязаны незамедлительно направлять информацию о выявлении опасного инфекционного заболевания или факта употребления наркотиков в МВД и Роспотребнадзор для оперативного принятия решения о выдворении мигранта.

Также штраф предусмотрен за нарушение порядка проведения медосвидетельствования: для граждан в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб., должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб., юридических лиц – от 300 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Запрещается выдача бумажных медзаключений; они будут создаваться в виде электронных документов и направляться напрямую в МВД, что будет способствовать противодействию выдаче фальсифицированных (поддельных) медсправок.

За подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотрены штрафы и уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до четырех лет.

Москва, Зоя Осколкова

