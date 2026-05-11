В товарном вагоне в США обнаружили шесть трупов

В США обнаружили шестерых погибших в вагоне грузового поезда. Об этом сообщает NYT.

Трупы нашли в вагоне на железнодорожной станции в Ларедо, которая находится в штате Техас на границе США и Мексики. Тела обнаружил сотрудник компании Union Pacific, ответственный за погрузку и разгрузку вагонов в железнодорожном парке перед отправкой составов на север.

Полиция и пожарная служба Ларедо подтвердили факт смерти всех шести человек. Причины их гибели пока не установлены.

Отмечается, что в этот день температура в городе превышала 32 градуса по Цельсию, а внутри закрытых контейнеров она обычно значительно выше. Официальные лица пока не подтвердили журналистам, были ли погибшие мигрантами, однако инцидент напоминает аналогичные случаи прошлых лет.

Остин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube