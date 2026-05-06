США почти вдвое нарастили импорт удобрений из России

США наращивают ввоз удобрений из России. В марте текущего года поставки достигли рекорда за все время торговли двух стран. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы.
В марте США закупили в РФ удобрений на 243,9 млн долларов, что почти вдвое больше, чем месяцем ранее, передает РИА «Новости». При этом в годовом выражении импорт вырос не так сильно – на 11%. По итогам первого квартала этого года стоимость российских удобрений, закупленных Штатами, составила 564,4 млн долларов – на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Самая большая доля в объеме импорта у азотных удобрений – 206,6 млн долларов. Также импортировались калийные (21,8 млн), фосфорные (9,2 млн) и смешанные удобрения (6,3 млн долларов).
Таким образом, Россия вернулась на второе место среди основных поставщиков удобрений в США. Первую строчку заняла Канада с 354,2 млн долларов, также в пятерку вошли Саудовская Аравия (143,2 млн долларов), Оман (83,3 млн) и Катар (82,03 млн).
Вашингтон, Зоя Осколкова
