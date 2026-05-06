российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 мая 2026, 14:36 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

США почти вдвое нарастили импорт удобрений из России

США наращивают ввоз удобрений из России. В марте текущего года поставки достигли рекорда за все время торговли двух стран. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы.

В марте США закупили в РФ удобрений на 243,9 млн долларов, что почти вдвое больше, чем месяцем ранее, передает РИА «Новости». При этом в годовом выражении импорт вырос не так сильно – на 11%. По итогам первого квартала этого года стоимость российских удобрений, закупленных Штатами, составила 564,4 млн долларов – на 37% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Самая большая доля в объеме импорта у азотных удобрений – 206,6 млн долларов. Также импортировались калийные (21,8 млн), фосфорные (9,2 млн) и смешанные удобрения (6,3 млн долларов).

Таким образом, Россия вернулась на второе место среди основных поставщиков удобрений в США. Первую строчку заняла Канада с 354,2 млн долларов, также в пятерку вошли Саудовская Аравия (143,2 млн долларов), Оман (83,3 млн) и Катар (82,03 млн).

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / США

В США 20 тысяч дальнобойщиков лишились работы из-за незнания английского / Президент США объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе / США выведут из Германии 5000 военнослужащих – Пентагон / Госдолг США впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики страны / В Пентагоне заявили о бесполезности американской ПРО в защите от передовых ракет / В Мексике арестовали одного из лидеров крупнейшего наркокартеля / СМИ: монетный двор США завершает цепочку отмывания денег колумбийских картелей / Великобритания готовится применить «торговую базуку» против США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Россия, Экономика, США,