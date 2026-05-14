Си Цзиньпин допустил конфликт между Китаем и США из-за Тайваня

Фото пресс-службы Кремля

Тайваньский вопрос может привести к серьезному ухудшению отношений и даже стать причиной конфликта между Китаем и США. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях, – цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. – Если подойти неправильно к вопросу Тайваня, две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт, что поставит китайско-американские отношения в крайне опасное положение».

При этом глава КНР подчеркнул, что поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе является важнейшей общей точкой соприкосновения Китая и США, а мир в Тайваньском проливе и независимость Тайваня несовместимы.

Кроме того, Си Цзиньпин добавил, что общие интересы Китая и США перевешивают разногласия, а успех одной стороны – это возможность для другой. «Стабильные китайско-американские отношения выгодны миру», – заявил китайский лидер.

Переговоры Си и Трампа проходят в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита американского президента в КНР 13-15 мая.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

