Россия продлила безвиз с Китаем до конца 2027 года

Срок безвизового режима России и КНР продлен до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года № 872 <…> изменение, заменив в пункте 1 слова «до 14 сентября 2026 года включительно» словами «до 31 декабря 2027 года включительно», – говорится в документе.

Напомним, соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем действует с 1 декабря 2025 года. Граждане КНР могут посещать РФ по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней.

В конце мая 2026 года Китай также продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Данная инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обменных программ и транзита.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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