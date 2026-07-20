российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Россия продлила безвиз с Китаем до конца 2027 года

Срок безвизового режима России и КНР продлен до 31 декабря 2027 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2025 года № 872 <…> изменение, заменив в пункте 1 слова «до 14 сентября 2026 года включительно» словами «до 31 декабря 2027 года включительно», – говорится в документе.

Напомним, соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем действует с 1 декабря 2025 года. Граждане КНР могут посещать РФ по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней.

В конце мая 2026 года Китай также продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Данная инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обменных программ и транзита.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Китай

Трамп указал на возможность России и Китая влиять на выборы в США / СМИ: Киев на деньги ЕС закупит китайские запчасти для дронов / В Китае 39 человек погибли при прорыве плотины / Китай отменил две встречи с представителями Евросоюза / ЦБ КНР нарастил золотые резервы рекордными темпами / Два пилота ВВС Тайваня погибли во время тренировочного полета / ЕС готовит «чиповый акт» для борьбы с китайским импортом полупроводников / В Китае доля населения старше 65 лет впервые за долгие года превысила число детей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Туризм, Китай,