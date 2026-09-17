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Трамп может ослабить поддержку Тайваня ради договоренностей с Китаем

ФОТО: AP, Джулия Демари Никхинсон

Президент США Дональд Трамп может поддаться «соблазну» ослабить поддержку Тайваня в обмен на выгодные экономические договоренности с Китаем. Такие опасения озвучили союзники Штатов в Азии, передает Reuters.

Ранее американский лидер уже заявлял, что поставки американского оружия Тайваню могут стать «очень хорошей разменной монетой» в переговорах с Китаем. Пакет вооружений на 14 млрд долларов уже несколько месяцев ожидает одобрения президента США.

24 сентября состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Ожидается, что китайский лидер в ходе этих переговоров поднимет вопрос Тайваня. По мнению собеседников агентства, даже небольшое изменение американской риторики может придать Пекину уверенности и создать риски для стабильности в регионе.

«Существует очень серьезное беспокойство, особенно среди наших союзников, относительно того, к чему придет наша политика в отношении Китая», – сказала Reuters директор по вопросам политики и безопасности американского Института политики Азиатского общества Эмма Шанлетт-Эвери. По ее словам, любые признаки смягчения позиции США по Тайваню вызовут тревогу.

Тем временем, власти Тайваня перед встречей передали свою позицию Вашингтону, надеясь на сохранение помощи, а США заверили Тайбэй в неизменности политики.

Также сохранить прежние дипломатические формулировки призвали в Токио. Премьер Японии Санаэ Такаити намерена поговорить с Трампом до саммита, так как опасается, что президент США смягчит позицию по Тайваню в обмен на увеличение Китаем закупок американских товаров.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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