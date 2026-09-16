В США впервые за 35 лет зафиксировали четыре смерти от кори

В американском штате Пенсильвания впервые за несколько десятков лет зарегистрировали летальные исходы, связанные с заболеванием корью. Об этом сообщает NBC News.
По данным Департамента здравоохранения Пенсильвании, в августе корь стала причиной смерти двух младенцев, 18-летнего жителя округа Миффлин и 40-летней женщины из округа Джефферсон. Отмечается, что все четверо не проходили вакцинацию.
В общей сложности в этом году в штате выявлено около 700 случаев кори, 133 человека были госпитализированы. Власти связывают вспышку со снижением уровня вакцинации.
При этом Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пока официально не подтвердили ни одну из четырех смертей.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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