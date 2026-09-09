Госсекретарь США допустил разработку в скором времени дорожной карты по мирным переговорам

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине.

«Не хочу проявлять излишний оптимизм, но и пессимизма не испытываю: полагаю, что в ближайшие недели существует возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров», – сказал Рубио журналистам в Колумбии.

Глава Госдепа добавил, что такие действия «может быть, позволят найти решение, которое устроит обе стороны».

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с Дональдом Трампом. Она длилась час и была посвящена итогам визита в Москву и Киев спецпосланников американского президента Уиткоффа и Кушнера. В ходе разговора Путин высоко оценил посреднические усилия Трампа, поблагодарил его за это и заверил, что у Москвы нет никаких планов относительно военной кампании против ЕС. Стороны договорились и далее конструктивно взаимодействовать и поддерживать связь.

Напомним, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер побывали с рабочими визитами в Москве и Киеве 5 и 6 сентября. Как сообщают СМИ, в Киев был отвезен новый план урегулирования от Трампа, который звучит гораздо жестче, чем предыдущие варианты. Он предусматривает не только отказ Киева от территорий, находящихся под контролем Москвы, но и вывод ВСУ из Запорожской области, а также закрепление в конституции Украины новых границ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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