Уиткофф и Кушнер сообщили Зеленскому, что хотели бы прорыва в переговорах к зиме

Закончился «переговорный уикенд», который организовали в очередной раз США. Как сообщает агентство «Аксиос» со ссылкой на источники, после визита в Москву спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве заявили Владимиру Зеленскому, что хотят достичь прорыва в переговорах по урегулированию до зимы.

Между тем, Зеленский еще раз сообщил, что отказ от Донбасса, на котором настаивает Москва, по-прежнему не входит в планы Киева, и обсуждал с американскими переговорщиками подготовку Украины к продолжению боевых действий зимой.

Как сообщают Financial Times, Уиткофф и Кушнер не привезли в Киев новые идеи, скорее обновленные версии уже известных планов.

В переговорах Киева с Кушнером и Уиткоффом также участвовали представители Великобритании, Франции и Германии.

Стив Уиткофф по итогам переговорного уикенда был оптимистичен: «Думаю, мы добились большого прогресса, услышали много новых идей. О трехсторонней встрече, надеюсь, будет объявлено скоро… стороны должны пойти на компромиссы, и, думаю, у нас есть все, чтобы это случилось. Но все это очень непросто, а даже сложно…».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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