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Три человека погибли при крушении новостного вертолета в США

Фото: FreePik

В США разбился вертолет, оборудованный для трансляции новостей. По предварительным данным, погибли три человека.

Авария произошла в долине Сан-Фернандо поздно вечером. На место прибыли сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса и медики.

Местные СМИ сообщают, что три человека получили смертельные травмы, один пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Причина крушения устанавливается. Расследованием занимаются Управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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