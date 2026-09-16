Три человека погибли при крушении новостного вертолета в США

В США разбился вертолет, оборудованный для трансляции новостей. По предварительным данным, погибли три человека.
Авария произошла в долине Сан-Фернандо поздно вечером. На место прибыли сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса и медики.
Местные СМИ сообщают, что три человека получили смертельные травмы, один пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
Причина крушения устанавливается. Расследованием занимаются Управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
Вашингтон, Зоя Осколкова
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