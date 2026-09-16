Три человека погибли при крушении новостного вертолета в США

В США разбился вертолет, оборудованный для трансляции новостей. По предварительным данным, погибли три человека.

Авария произошла в долине Сан-Фернандо поздно вечером. На место прибыли сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса и медики.

Местные СМИ сообщают, что три человека получили смертельные травмы, один пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Причина крушения устанавливается. Расследованием занимаются Управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube